ВТБ Капитал Управление Инвестициями признана крупнейшей управляющей компанией страны

ВТБ Капитал Управление Инвестициями стала лидером в рейтинге Эксперт РА крупнейших управляющих компаний России по результатам I квартала 2020 года.

Объем средств под управлением вырос на 150 млрд руб. или на 16,4% и достиг 1,067 трлн руб.

Подобные темпы прироста существенно превышают средние показатели: так, по данным Эксперт РА топ-15 российских УК прибавили за январь-март текущего года 75 млрд руб. в абсолютном выражении, или 1,1 % в относительном.

Чистое же привлечение в ПИФы ВТБ составило порядка 13 млрд рублей.

Недавно был запущен ВТБ – Ликвидность: это первый в России биржевой фонд денежного рынка, предназначенный для краткосрочного размещения свободных денежных средств, дает доходность, сопоставимую со срочным вкладом крупнейших банков, и при этом имеет мгновенную ликвидность.

«Рост активов в первом квартале говорит о том, что клиенты верят в возможности, которые возникают на рынке, и видят портфельные инвестиции неотъемлемой частью своих сбережений», — отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Обеспечить прирост активов и избежать серьезных просадок портфелей удалось благодаря в целом консервативному подходу к инвестированию в начале 2020 года. На январь 2020 года портфели в доверительном управлении по институциональным инвесторам на 98% состояли из облигаций и на 2% - из акций, по розничным – на 82% из облигаций и на 18% - из акций.

«Мы рекомендуем подходить сбалансированно к инвестициям, руководствоваться принципами диверсификации, держать большую часть портфеля в ликвидных инструментах высокого кредитного качества и всегда оценивать собственную готовность к уровню принимаемого на себя риска», — отметил старший вице-президент ВТБ.

В условиях самоизоляции ВТБ Капитал Инвестиции зафиксировали резкий рост запроса на обслуживание в дистанционных каналах. По сравнению с последним кварталом 2019 года, в период с января по март 2020 года активность клиентов через онлайн-каналы возросла в 2,5 раза.

При этом уже давно развитие дистанционных сервисов стало приоритетом ВТБ: например, можно дистанционно управлять портфелем паевых фондов в кабинете клиента: следить за динамикой портфеля, приобретать, обменивать или погашать паи, не выходя из дома.

«Мы стремимся оставаться лидерами рынка и в непростых условиях высокой волатильности на рынках, верим, что инвестиции являются неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи, поэтому видим потенциал для дальнейшего роста», — подчеркнул Потапов.