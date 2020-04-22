В России до 2021 года не будут проводить поверку бытовых счетчиков

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Российские власти разрешили не делать поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росстандарта.

Однако ресурсоснабжающие и управляющие компании должны будут принимать данные таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг.

Отмечается, что решение работает даже в случае истечения срока. При этом штрафы и пени взыскиваться не будут.

Также в сообщении говорится, что эти меры нацелены на сведение к минимуму рисков распространения COVID-19.

Ведомство также предостерегло россиян от возможных мошеннических действий в сфере услуг по поверке бытовых приборов учета. Все данные об обязательной поверке до конца 2020 года стоит считать ложными.