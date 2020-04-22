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Цена на нефть Brent опустилась ниже $16 впервые с 1999 года, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса Brent с поставкой в июне снизилась на 17,33%, до $15,98 за баррель

Ранее цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года.