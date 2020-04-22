В Московской области разрешили работать нотариусам
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Власти Подмосковья разрешили работу нотариальных контор во время действия режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.
Так, нотариальные конторы были исключены из списка организаций, чья работа должна быть приостановлена до 30 апреля.
Разрешение было изложено в постановлении губернатора Московской области, которое он подписал вечером 21 апреля 2020 года.
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