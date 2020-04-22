Кабмин из-за COVID-19 разрешил не проверять бытовые счетчики до 2021 года

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Правительство России из-за коронавирусной инфекции позволило до 1 января 2021 года не проводить проверку бытовых счетчиков, даже если срок проверки уже истек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Однако ресурсоснабжающие и управляющие компании должны будут принимать данные таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. При этом штрафы и пени взыскиваться не будет.

Такое решение принято для недопущения распространения коронавируса. Изменения регулируются постановлением кабмина от 2 апреля 2020 года об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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