СМИ: объем экспорта южнокорейской косметики в Россию вырос в девять раз за пять лет

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По итогам 2019 года объем экспорта косметики из Южной Кореи в Россию возрос в девять раз по сравнению с 2014 годом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской Ассоциацией внешней торговли (KITA).

По его данным, в 2019 году в Россию было экспортировано южнокорейской косметики на сумму $137,3 млн, в то время как в 2014 году объем экспорта составил $15,5 млн.

Таким образом, по итогам 2019 года Южная Корея стала вторым крупнейшим экспортером косметики на российском рынке. Первое место заняла Франция с объемом экспорта $329 млн.

В KITA связывают увеличение экспорта в Россию с ростом популярности в стране корейской поп-музыки и телесериалов.

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