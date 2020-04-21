Нефтяные компании начали продавать бензин себе в убыток
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нефтяные компании начали продавать нефть себе в убыток из-за падения оптовых цен, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что компании теряют около 2300 рублей на тонну бензина АИ-92 из-за падения цены на 11%.
Ранее 20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае закрыли торги на уровне -$37,63 за баррель, подешевев на 300%. Это произошло впервые в истории.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
— Новак объяснил падение цен на нефть спекуляциями
— Новак призвал не драматизировать отрицательные цены на нефть