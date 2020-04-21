Нефтяные компании начали продавать бензин себе в убыток

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Нефтяные компании начали продавать нефть себе в убыток из-за падения оптовых цен, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что компании теряют около 2300 рублей на тонну бензина АИ-92 из-за падения цены на 11%.

Ранее 20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае закрыли торги на уровне -$37,63 за баррель, подешевев на 300%. Это произошло впервые в истории.

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