Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

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Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА «Новости».

Он назвал падение спекулятивным и призвал «не драматизировать ситуацию». По словам министра, антирекорды WTI связаны с распродажей майского фьючерса в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки энергоносителей, а также с возможностью заполнения резервных хранилищ.

Новак подчеркнул, что речь идет о торговле финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Давление на рынок спадет, как отметил министр, когда начнет действовать новая сделка ОПЕК+.

Ранее 20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае закрыли торги на уровне -$37,63 за баррель, подешевев на 300%. Это произошло впервые в истории.