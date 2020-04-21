Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/12210205/RIAN_5635102.HR-pic905-895x505-33850.jpg">

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА «Новости».

Он назвал падение спекулятивным и призвал «не драматизировать ситуацию». По словам министра, антирекорды WTI связаны с распродажей майского фьючерса в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки энергоносителей, а также с возможностью заполнения резервных хранилищ.

Новак подчеркнул, что речь идет о торговле финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Давление на рынок спадет, как отметил министр, когда начнет действовать новая сделка ОПЕК+.

Ранее 20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае закрыли торги на уровне -$37,63 за баррель, подешевев на 300%. Это произошло впервые в истории.