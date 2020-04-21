Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
«Мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», — сказал Решетников.
Министр добавил, что разрабатываются посткризисные меры.
В России коронавирусом заразились больше 52 тысяч, скончались 456 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Министр экономразвития исключил повторение дефолта 1998 года
— Глава МЭР лично позвонил в банки, чтобы проверить выдачу льготных кредитов
— Платежи не отменяются: ЦБ рассказал про кредитные каникулы