Скончался историк-арабист Олег Большаков

В Институте восточных рукописей (ИВР) РАН в Санкт-Петербурге сообщили о смерти бывшего главного научного сотрудника и крупнейшего отечественного исследователя истории арабских стран в эпоху Средних веков Олега Большакова.

Историк скончался на 91-м году жизни из-за «непродолжительной болезни».

В сообщении также говорится о том, что Большаков в 2000 году был лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники.

Соболезнования в связи со смертью историка-арабиста также выразил глава совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, отметив вклад Большакова в понимание российской общественностью исламского мира.

Олег Большаков является автором «Истории Халифата», выпущенной в четырех томах. Научная работа создавалась в период с 1980 по 2010 год.