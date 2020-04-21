Компенсации авиакомпаниям от правительства РФ могут составить 9,3 млрд рублей

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Российские авиакомпании могут получить от правительства России денежные компенсации в размере 9,3 млрд рублей недополученных доходов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Такая сумма может быть выплачена за февраль и март, 7,6 млрд и 1,7 млрд соответственно.

Как отмечается в заявлении, затем авиакомпании смогут получать такую помощь ежемесячно.

В свою очередь аэропорты смогут получить в качестве возмещения недополученных доходов из-за закрытия границ и отсутствия международных авиаперевозок 2,1 млрд рублей.

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