Компенсации авиакомпаниям от правительства РФ могут составить 9,3 млрд рублей
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Российские авиакомпании могут получить от правительства России денежные компенсации в размере 9,3 млрд рублей недополученных доходов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Такая сумма может быть выплачена за февраль и март, 7,6 млрд и 1,7 млрд соответственно.
Как отмечается в заявлении, затем авиакомпании смогут получать такую помощь ежемесячно.
В свою очередь аэропорты смогут получить в качестве возмещения недополученных доходов из-за закрытия границ и отсутствия международных авиаперевозок 2,1 млрд рублей.
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