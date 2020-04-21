Минсельхоз ответил на слова Лукашенко о поставках гречки

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Министерство сельского хозяйства России прокомментировало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об «отказе» России поставлять гречку. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве отметили, что Россия продолжает экспорт гречихи и гречневой крупы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Белоруссию.

Кроме того, Минсельхоз добавил, что в 2020 году ожидается рост посевных площадей гречихи до 858,2 тысячи гектаров.

В ведомстве подчеркнули, что внутренние потребности в гречке Россия полностью обеспечивает.

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