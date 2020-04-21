Греф посоветовал хранить сбережения в четырех валютах

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Создание корзины валют поможет сохранить накопления, считает президент «Сбербанка» Герман Греф. С такой рекомендацией он выступил в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

«Нужно переживать, конечно, за устойчивость каждой отдельной валюты — доллара, евро, рубля или швейцарского франка. И поэтому если у вас есть сколько-нибудь значимые накопления, то лучше создавать так называемую корзину валют», — сказал Греф, подчеркнув, что в корзину лучше включить именно четыре перечисленные им валюты.

Он также отметил, что этот способ подходит тем, кто имеет значительные накопления. Тем же, кто не готов копить, а в сложившихся обстоятельствах может лишь тратить, президент «Сбербанка» рекомендовал хранить деньги в рублях.

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