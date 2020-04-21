«Сбербанк» подготовился к падению цен на нефть до нуля
Глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру», что даже при падении цен на нефть до нуля банк сохранит свою прибыльность.
Он заявил, что аналитики компании прорабатывали подобный сценарий: «Мы посчитали три возможных сценария развития ситуации. И третий сценарий был стрессовый. Он подразумевал падение цены на нефть до 10 долларов, и даже в какие-то периоды времени — до нуля, и восстановление цены на нефть к концу года только на уровне 20-25 долларов». По его словам, падение ВВП в этом случае составило бы 15%.
Он подчеркнул, что даже при таком сценарии «Сбербанк» не будет нуждаться в господдержке. «Этот период времени — не тот, когда нужно помогать банкам. Это период времени, когда нужно помогать людям, и в первую очередь — малым и средним компаниям», — сказал Герман Греф.
Накануне нефть WTI завершила торги падением на 300%. Впервые в истории марка показала отрицательные значения. Сегодня цена барреля WTI вернулась к положительному значению в $2,21
Греф подчеркнул, что при сохранении этой тенденции государственная поддержка может понадобиться иным банкам, но «Сбербанка» это не касается.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Греф оценил вероятность дефолта в России
— Греф оценил идею раздать деньги россиянам