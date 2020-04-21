Греф дал ответ на вопрос «Что делать?»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/727/13056727/upload-RIAN_6068597.HR-pic905-895x505-53021.jpg">

Главной помехой в развитии страны и в выходе из кризиса председатель правления «Сбербанка» Герман Греф назвал страх.

«Главное — нам нужно перестать сожалеть о том, что является уже фактом. Этот факт не изменить. Нужно убрать страх», — сказал он, отвечая на вопрос «что делать?», заданный главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым в эксклюзивном интервью на «Ленте.ру».

Вторым условием выхода из кризиса Греф назвал готовность к действию: «Вера в себя и действие. И понимание того, что из любой сложной ситуации можешь себя вывести только ты сам».

При этом председатель правления «Сбербанка» отметил, что сложившаяся обстановка — это повод почувствовать не только поддержку правительства или банковской системы. «Сегодняшняя ситуация — хороший повод для того, чтобы встать, подняться, почувствовать поддержку своей семьи, поддержку всего нашего общества, а мы видим, как сегодня общество объединяется», — сказал Герман Греф.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Греф оценил вероятность дефолта в России

— Греф оценил идею раздать деньги россиянам

— Герман Греф о кризисе: «Нужно убрать страх»