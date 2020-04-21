Греф дал ответ на вопрос «Что делать?»
Главной помехой в развитии страны и в выходе из кризиса председатель правления «Сбербанка» Герман Греф назвал страх.
«Главное — нам нужно перестать сожалеть о том, что является уже фактом. Этот факт не изменить. Нужно убрать страх», — сказал он, отвечая на вопрос «что делать?», заданный главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым в эксклюзивном интервью на «Ленте.ру».
Вторым условием выхода из кризиса Греф назвал готовность к действию: «Вера в себя и действие. И понимание того, что из любой сложной ситуации можешь себя вывести только ты сам».
При этом председатель правления «Сбербанка» отметил, что сложившаяся обстановка — это повод почувствовать не только поддержку правительства или банковской системы. «Сегодняшняя ситуация — хороший повод для того, чтобы встать, подняться, почувствовать поддержку своей семьи, поддержку всего нашего общества, а мы видим, как сегодня общество объединяется», — сказал Герман Греф.
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