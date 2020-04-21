В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за динамикой изменения цен.

«Вчера произошел обвал цен на майские фьючерсы. Что касается всей этой свистопляски, то это абсолютно спекулятивный, чисто торговый момент», — сказал он.

Песков призвал не придавать этому «апокалиптическую окраску».

«Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности. Цены на нефть не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов», — сказал он.

20 апреля майские фьючерсы на нефть марки WTI закрыли торги на Нью-Йоркской бирже на уровне -$37,63 за баррель, обвалившись на 300%.