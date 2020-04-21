Лукашенко предсказал восстановление мировой экономики через месяц

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Мировая экономика вернется к работе в течение ближайшего месяца, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, Европа «начала открываться», несмотря на 400-600 летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в сутки.

«В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России», – подчеркнул белорусский лидер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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