Производители выступили против скидок на продукты в магазинах
Представители ряда отраслевых ассоциаций агропродовольственного сектора направили в кабмин письмо с просьбой предусмотреть некоторые временные ограничения для торговых сетей. Об этом пишет «Интерфакс».
Так, они предлагают обязать торговые сети установить мораторий на применение штрафных санкций и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продовольственных товаров. Также представители хотят ограничить проведение акций по продаже таких товаров со скидками.
По мнению авторов письма, также нужно отказаться от расширения дорогостоящей системы маркировки товаров контрольно-идентификационными знаками на новые отрасли, а также на молочную отрасль и производство упакованной воды.
Кроме того, представители предлагают приостановить ввозные таможенные пошлины на приоритетные товары и увеличить объемы льготного краткосрочного кредитования, а также снизить максимальную кредитную ставку до 2%.
Авторы обращения считают, что данные меры помогут сохранить стабильность предприятий отрасли.
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