Фармкомпании могут перестать производить слишком дешевые лекарства

<img src="//img.gazeta.ru/files3/990/12875990/Depositphotos_2558752_l-2015-pic905-895x505-60073.jpg">

Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на семь фармацевтических компаний.

Это связано с нерентабельностью их производства, а также подорожанием импорта из-за пандемии коронавируса и девальвации рубля.

Отмечается, что речь идет о таких препаратах, как парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол и ряде других лекарств.

Например, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г составляет около 10 рублей. При этом себестоимость производства равна примерно 16 рублям.

Согласно данным издания, некоторые компании уже приостановили выпуск вышеперечисленных препаратов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России ввели обязательную маркировку лекарств

— Кабмин выделил 273 млрд рублей на незарегистрированный препарат для детей