Фармкомпании могут перестать производить слишком дешевые лекарства
Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на семь фармацевтических компаний.
Это связано с нерентабельностью их производства, а также подорожанием импорта из-за пандемии коронавируса и девальвации рубля.
Отмечается, что речь идет о таких препаратах, как парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол и ряде других лекарств.
Например, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г составляет около 10 рублей. При этом себестоимость производства равна примерно 16 рублям.
Согласно данным издания, некоторые компании уже приостановили выпуск вышеперечисленных препаратов.
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