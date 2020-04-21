Нефть Brent упала ниже $24

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Стоимость нефти Brent продолжает падение, опустившись ниже $24.

В ходе торгов цена за баррель Brent упала до $23,91.

Ранее цена на нефть американской марки WTI с самой ближайшей поставкой выросла почти до $1,5 за баррель после падения до отрицательных значений.