Нефть Brent упала ниже $24

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Стоимость нефти Brent продолжает падение, опустившись ниже $24.

В ходе торгов цена за баррель Brent упала до $23,91.

Ранее цена на нефть американской марки WTI с самой ближайшей поставкой выросла почти до $1,5 за баррель после падения до отрицательных значений.