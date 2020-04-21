Российские компании начали продавать бензин в убыток
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Цена на бензин на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подсчеты экспертов агентства «Аналитика товарных рынков».
В связи с этим, компании продают бензин в убыток. Это вызвано тем, что в условиях «кризиса» нефтяники все равно вынуждены выплачивать акцизы, отчисления в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ.
По словам гендиректора «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, в общей сложности сумма всех выплат равна 38,07 тыс. руб. за тонну.
Исходя из этого, чистый убыток компаний составляет около 2,3 тыс. руб. на тонну бензина АИ-92.
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