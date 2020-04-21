В список системообразующих предприятий России включили 246 компаний

Минпромторг включил в список системообразующих предприятий российской экономики 246 компаний. Список компаний выложен на сайте ведомства.

Отмечается, что в перечень попали организации из сферы ведения Минпромторга, которые были отобраны по 15 отраслям.

«Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям», — говорится в сообщении на сайте.

Так, в списке оказались организации авиационной, автомобильной, химической, легкой, радиоэлектронной промышленности, а также организации судостроения, энергетической, железнодорожной и других отраслей.