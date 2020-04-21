Reuters: РФ и Саудовская Аравия продолжают вести борьбу на рынке нефти
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Россия и Саудовская Аравия продолжают конкурировать с друг другом на рынке нефти даже после заключения соглашении о снижении добычи. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.
Он отметил, что несмотря на заявления о сотрудничестве, соперничество между этими странами по-прежнему продолжается.
По словам источника, Москва и Эр-Рияд все еще борются за рынки сбыта, особенно в Азии.