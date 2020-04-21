Цена нефти WTI поднялась выше $0
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Cтоимость майских фьючерсов нефти марки WTI поднялась до $2,21 за баррель, после того, как впервые в истории достигла отрицательных значений. Об этом следует из данных торгов.
Таким образом, цена нефти WTI вернулась к положительному значению.
21 апреля нефть WTI закрыла торги с обвалом на 300%, достигнув отметки в -$37,63 за баррель.
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