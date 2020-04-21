Медведев: ситуация с обвалом цен на нефть напоминает «картельный сговор»

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги торгов, на которых майские фьючерсы на нефть марки WTI опустились на уровень -$37,63 за баррель. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, ситуация с «нефтяными фьючерсными контрактами, очень напоминает картельный сговор».

«С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay,» — написал Медведев.

Он отметил, что Россия готова обсуждать такой вариант со своими партнерами.

В понедельник, 21 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории обрушились до отрицательных значений. Так, падение котировок этой марки достигало -$40,32 за баррель. При этом стоимость нефти российской марки Urals также продемонстрировала отрицательные значения, опустившись до -$2 за баррель.

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