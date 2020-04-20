Нефть WTI падает до минусовых значений

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Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула ниже нуля.

В ходе торгов нефть падает на 107,83% до -$2,03.

В то же время следующий по сроку контракт WTI — с поставкой в июне — торгуется по цене $21,05 за баррель.