Россия упростила беспошлинный ввоз медтоваров для борьбы с коронавирусом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении и ускорении беспошлинного ввоза медицинских товаров для борьбы с коронавирусом, следует из опубликованного на сайте правительства документа.

«Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции лёгких, медицинских масках, защитных костюмах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 16 марта по 30 сентября компании могут ввозить товары без пошлин, если медоборудование безвозмездно передается больницам.

В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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