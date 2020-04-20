Нефть WTI опустилась ниже $12

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Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $12 за баррель в ходе торгов на бирже ICE.

Такое падение зафиксировано впервые с февраля 1999 года.

Стоимость майских фьючерсов на WTI составила $11,52 за баррель.

Ранее цена на нефть WTI упала ниже $14.