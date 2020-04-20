Зерновой союз: дефицита гречки в России не может быть в принципе

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В России не может быть дефицита гречневой крупы из-за ситуации с коронавирусом, на складах остаются существенные запасы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского.

«Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать — запасов очень много. На текущий момент мы еще не доели порядка 300 тыс. тонн гречихи», — сказал Злочевский.

Он отметил, что «в пересчете на крупу» текущий объем запасов равен 240 тыс. тонн готового продукта, а внутренние цены при таких резервах вскоре начнут снижаться.

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