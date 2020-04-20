Disney отправила 100 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск

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Компания Walt Disney с этой недели перестанет платить зарплату более чем 100 тысячам сотрудников, что составляет почти половину штата, передает Financial Times.

По данным издания, во Флориде и в Париже работников Disney отправили в неоплачиваемый отпуск. При этом компания пообещала сохранить полный соцпакет по медицинскому обслуживанию.

В условиях пандемии Disney несет убытки из-за закрытия отелей и парков развлечений по всему миру.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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