Цена нефти WTI опустилась до $15 за баррель
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стоимость нефти марки WTI установила новый антирекорд с 1999 года, падение на Лондонской бирже ICE составило более 20% за сутки, свидетельствуют данные торгов
На 10.20 по мск стоимость фьючерса за баррель WTI с поставкой в мае 2020 года снизилась на 21,8% — до $15 за баррель.
По данным аналитиков, стоимость нефти продолжает падение на фоне новостей о переполнении мировых хранилищ и снижением спроса на фоне пандемии коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Цена нефти WTI опустилась до $23,7 за баррель