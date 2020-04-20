Цена нефти WTI опустилась до $15 за баррель

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Стоимость нефти марки WTI установила новый антирекорд с 1999 года, падение на Лондонской бирже ICE составило более 20% за сутки, свидетельствуют данные торгов

На 10.20 по мск стоимость фьючерса за баррель WTI с поставкой в мае 2020 года снизилась на 21,8% — до $15 за баррель.

По данным аналитиков, стоимость нефти продолжает падение на фоне новостей о переполнении мировых хранилищ и снижением спроса на фоне пандемии коронавируса.

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