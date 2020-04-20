Китайские власти заявили о небывалом ударе для экономики страны из-за COVID-19

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Пандемия коронавируса стала самой серьезной проблемой для экономики и социального развития Китая со времен окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы общего отдела национальной экономики Государственного комитета по делам развития и реформам КНР Янь Пэнчэн.

«Эпидемия коронавируса нового типа стала самым тяжелым кризисом со времен Второй мировой войны, оказав существенное влияние на нашу страну и став для социального и экономического развития беспрецедентным ударом», — сказал Пэнчэн.

Он добавил, что по итогам первого квартала 2020 года ВВП Китая снизился на 6,8% в годовом выражении, остальные макроэкономические показатели также сократились.

По его словам, сокращение экономических показателей в стране «не является отражением экономического развития Китая». Причиной спада является только пандемия коронавируса.

«По сравнению с безопасностью жизни и здоровьем населения краткосрочное давление на экономику — это то, чем стоило заплатить», — заключил Пэнчэн.

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