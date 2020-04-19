США намерены направить $300 млрд на поддержку бизнеса

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Власти США в скором времени планируют выделить $300 млрд на поддержку предприятий малого бизнеса в связи с пандемией коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу американского Минфина Стивена Мнучина.

Министр выразил уверенность, что сенат утвердит соглашение о выделении такой финансовой помощи 20 апреля, а палата представителей, в свою очередь, сделает это уже на следующий день. (21 апреля. — прим.ред.).

Ранее американские власти ввели меры по стимулированию экономики США на $2 трлн из-за ситуации с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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