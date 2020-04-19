Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России
Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране. Об этом он сказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».
По его словам, колебания цен случаются «очень несущественные».
«Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию», — сказал Мантуров.
Он также добавил, что торговые сети сейчас постоянно пополняют запас продовольствия, чтобы его хватило на два месяца.
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