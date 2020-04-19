Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

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Московские власти распорядились ввести стимулирующие выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

За каждые 150 мл плазмы будут выплачивать 1250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб. «Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл», — цитирует РИА «Новости».

В распоряжении отмечается, что выплаты вводятся в целях стимулирования донорства плазмы.

Всего в России выявлено более 36 тыс. заразившихся коронавирусом, вылечились 3057 человек, умерли — 341.

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