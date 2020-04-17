Набиуллина отметила небольшой рост экономической активности в РФ

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прошлой неделе (6–12 апреля) произошел рост экономической активности в России, передает ТАСС.

По ее словам, подъем обусловлен смягчением в некоторых субъектах России ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, а также из-за адаптации компаний и людей к новым условиям.

Набиуллина отметила, что за семь дней наблюдалась не только стабилизация ситуации, но даже некоторый подъем экономической активности.

«Это мы видим и по некоторому восстановлению потребления электричества, и по некоторому росту финансовых потоков», — уточнила она.

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