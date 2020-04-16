ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

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ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ» находится на рассмотрении в Госдуме.

По словам замруководителя ФНС, система позволила бы определять доходы семей, среднедушевые доходы и прочее.

Предполагается, что реестр будет получать данные от государственных и муниципальных органов власти, органов местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами.

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