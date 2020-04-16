ПСБ наполовину увеличил в первом квартале выдачу ипотеки

ПСБ увеличил объем выдачи ипотеки на 50% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Так, например, в марте объемы выдач по этому сегменту выросли на треть по сравнению с февралем.

А с начала этого года число заключенных договоров превысило 8 тысяч.

Всего же ипотечный портфель ПСБ по итогам января-марта превысил 100 млрд рублей.

Такие результаты обусловлены снижением ставок по всем программам и активной работой банка с застройщиками, комментирует руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

«Также свою роль сыграл рост курса иностранной валюты – население стремилось защитить свои накопления и инвестировало в недвижимость», — говорит она.

Кроме того, число сделок на приобретение жилья в новостройках за первые три месяца этого года увеличилось более чем вдвое, составив 40% от общего числа ипотечных сделок.

В свою очередь, объем кредитования на покупку недвижимости на первичном рынке составляет в ПСБ половину выдач за квартал.

Сохраняется и повышенный интерес к рефинансированию ипотечных кредитов, выданных в других банках. Так, за первый квартал ПСБ рефинансировал более 3 тыс. кредитов на сумму 5,6 млрд руб. по программам военной и гражданской ипотеки.

Также растет портфель кредитов, выданных по государственной программе «Семейная ипотека». За март выдачи увеличились на четверть, достигнув в общей сложности почти 2 млрд рублей по итогам января-марта. Рост произошел во многом обусловлен выгодными условиями, поскольку ставка в ПСБ – 4,5% годовых — является одной из самых низких на рынке по этой программе.

«В первом квартале мы наблюдали ускоренный рост ипотечных выдач и количества заявок на кредит. В первую очередь, это обусловлено снижением ставок по всем программам и активной работой банка с застройщиками. Также свою роль сыграл рост курса иностранной валюты – население стремилось защитить свои накопления и инвестировало в недвижимость», – отмечает Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.