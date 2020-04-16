Мэрия: запасы продовольствия в магазинах Москвы сформированы до 45 дней

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Руководитель Департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столичных торговых сетях и магазинах созданы запасы продовольствия и продукции на 30-45 дней, передает радио «Эхо Москвы».

«На сегодняшний день запасы сформированы на срок от 30 до 45 дней, и никаких проблем мы здесь не фиксируем», — заверил Немерюк.

Он добавил, что никаких сбоев по поставкам любого вида продовольствия в настоящее время не существует.

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