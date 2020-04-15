МСП Ленобласти с начала года заключили 24 новых экспортных контракта

С начала этого года 16 малых и средних предприятий (МСП) Ленинградской области заключили 24 новых экспортных контракта, сообщил комитет по печати региона. При этом из компаний, заключивших контракты, четыре предприятия ранее не осуществляли внешнеэкономическую деятельность.

По новым договорам поставок продукция из области экспортировалась в 15 стран: Литву, Латвию, Узбекистан, Белоруссию, Германию, Казахстан, КНР, Швецию, Великобританию, Финляндию, Республику Того, Данию, Эстонию, Сербию.

Объем же получившего поддержку экспорта составил $9,6 млн при плановом показателе в $3 млн.

В частности, 11 контрактов было заключено на поставку продукции лесного комплекса, 7 – на товары областного агропрома, 2 контракта на продукцию химической промышленности из Ленинградской области.

Среди наиболее крупных заключенных контрактов: поставка удобрений в Республику Того, поставка пиломатериалов в КНР, продажа пеллетов и щепы в Данию и кондитерских изделий в Белоруссию.

С начала 2020 года Центр поддержки экспорта Ленинградской области оказал услуги 83 предпринимателям по вопросам внешнеэкономической деятельности, три из которых получили консультации АО «Российский экспортный центр».

Задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена указом президента России отражена в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» и реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».