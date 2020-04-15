Ученые «Роснефти» обнаружили микроорганизмы, способные очищать почвы от нефтяных загрязнений

Специалисты «Роснефти» и национального парка «Русская Арктика» в рамках комплексного совместного проекта «Чистая Арктика» обнаружили бактерии, на основе которых может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов.

Перспективные микроорганизмы были выявлены учеными при заборе проб загрязненной почвы на острове Земля Александры, где до 2015 года размещались склады ГСМ.

В ходе серии испытаний, проведенных в лабораториях ФИЦ Биотехнологии РАН, обнаружилась уникальная особенность бактерий - они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2-6°С). Данные микроорганизмы могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефтепродуктов.

Таким образом, открытие учёных позволит решить одну из главных экологических проблем арктических территорий.

«Поскольку процесс самоочищения почв длителен, биотехнологические методы рекультивации почв, которые сейчас мы изучаем на архипелаге Земля Франца-Иосифа, приобретают исключительно важную роль», - заявил руководитель комплексного научного проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.

Проект «Чистая Арктика» стал логическим продолжением инициативы Президента РФ по очистке Арктических территорий, которая начала реализоваться на архипелаге Земля Франца-Иосифа в 2012 году.

Ранее «Роснефть» совместно с биологами МГУ и при поддержке фонда «Иннопрактика» разработали не имеющий аналогов в мире препарат по утилизации нефтяных загрязнений на воде при низких и отрицательных температурах.