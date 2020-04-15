Глазьев предложил ввести налог на обмен валюты в ЕАЭС
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Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на обмен валют, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что это предложение прописано в его докладе о прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии.
По мнению Глазьева, в падении курса российской валюты виноваты биржевые спекулянты.
Установить размер налога на такие операции министр предлагает в размере 0,01%.
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