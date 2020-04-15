Глазьев предложил ввести налог на обмен валюты в ЕАЭС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/392/12774392/RIAN_6053012.HR-pic905-895x505-57909.jpg">

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на обмен валют, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что это предложение прописано в его докладе о прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии.

По мнению Глазьева, в падении курса российской валюты виноваты биржевые спекулянты.

Установить размер налога на такие операции министр предлагает в размере 0,01%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Экстраординарные меры»: справится ли ЕАЭС с карантином