В Южной Европе оказались под угрозой оливковые плантации

Доктор Мария Сапонари из Института по устойчивой защите растений Национального исследовательского совета Италии заявила, что экономические издержки смертельного патогена Ксилелла, поражающего оливковые деревья в Южной Европе, могут превысить €20 млрд в ближайшие 50 лет, передает «Би-би-си».

По словам исследователей, патоген представляет потенциальную угрозу для оливковых плантаций в Италии, Испании и Греции, которые поставляют 95% оливкового масла на европейский рынок.

Поэтому, в данной ситуации может увеличиться стоимость оливкового масла для потребителей.

Гибель деревьев уже оказывает влияние на итальянскую экономику, сокращаются рабочие места в сфере сельского хозяйства.

Ксилелла считается одним из самых опасных патогенов для растений в любой точке мира. В настоящее время нет лекарства от данной инфекции.