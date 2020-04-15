В Южной Европе оказались под угрозой оливковые плантации

оливковые деревья гибель
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Доктор Мария Сапонари из Института по устойчивой защите растений Национального исследовательского совета Италии заявила, что экономические издержки смертельного патогена Ксилелла, поражающего оливковые деревья в Южной Европе, могут превысить €20 млрд в ближайшие 50 лет, передает «Би-би-си».

По словам исследователей, патоген представляет потенциальную угрозу для оливковых плантаций в Италии, Испании и Греции, которые поставляют 95% оливкового масла на европейский рынок.

Поэтому, в данной ситуации может увеличиться стоимость оливкового масла для потребителей.

Гибель деревьев уже оказывает влияние на итальянскую экономику, сокращаются рабочие места в сфере сельского хозяйства.

Ксилелла считается одним из самых опасных патогенов для растений в любой точке мира. В настоящее время нет лекарства от данной инфекции.