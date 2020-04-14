Россия намерена утроить производство легковых автомобилей

Эксклюзив

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/12472351/RIAN_5617405.HR-pic905-895x505-39991.jpg">

Россия к 2035 году намерена почти в три раза увеличить количество производимых легковых автомобилей, следует из «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России», с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Документ 9 апреля анонсировал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как говорится в блоке стратегии, посвященном «приоритетным направлениям развития автомобильной промышленности», через 15 лет общее число производимых в РФ легковых автомобилей составит 4,22 млн штук в год. В 2019 году оно составило 1,5 млн шт.

При этом легковых коммерческих автомобилей планируется производить 370 тыс. в год, а грузовиков — 191,46 тыс. Показатель выпуска автобусов составляет 31,66 тыс.

Долю импортозамещения оборудования для автопрома планируется довести до 65% в 2035 году.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».