Россия намерена утроить производство легковых автомобилей
Россия к 2035 году намерена почти в три раза увеличить количество производимых легковых автомобилей, следует из «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России», с которой ознакомилась «Газета.Ru».
Документ 9 апреля анонсировал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как говорится в блоке стратегии, посвященном «приоритетным направлениям развития автомобильной промышленности», через 15 лет общее число производимых в РФ легковых автомобилей составит 4,22 млн штук в год. В 2019 году оно составило 1,5 млн шт.
При этом легковых коммерческих автомобилей планируется производить 370 тыс. в год, а грузовиков — 191,46 тыс. Показатель выпуска автобусов составляет 31,66 тыс.
Долю импортозамещения оборудования для автопрома планируется довести до 65% в 2035 году.
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