Цены на нефть эталонных марок продолжают падать
На торгах во вторник, 14 апреля, цены на нефть продолжили падение, вновь приблизившись к многолетним минимумам, свидетельствуют данные бирж.
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI подешевела на 5,98% и составила $21,07 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.
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