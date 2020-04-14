«Газпром нефть» и Shell продолжают совместную разработку Салымской группы месторождений

«Газпром нефть» и Shell объявили во вторник о закрытии сделки по развитию совместного проекта освоения Салымской группы месторождений. В портфель активов их совместного предприятия «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) вошла новая лицензия на участок «Салымский-2» в ХМАО.

В ходе сделки СПД приобрел у «Газпром нефти» 100% в уставном капитале ООО «Салымский-2», которое владеет лицензией на одноименный участок.

«Салым Петролеум Девелопмент» займется разработкой этого актива, граничащего с уже осваиваемыми предприятием Западно-Салымским, Ваделыпским и Верхнесалымским месторождениями.

В данный момент на «Салымском-2» реализуется программа геологоразведочных работ, по их итогам «Салым Петролеум Девелопмент» определит план разработки нового участка.