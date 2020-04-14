Минфин хочет внести ювелирную отрасль в список пострадавших от коронавируса

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Министерство финансов России предлагает внести ювелирную отрасль в список отраслей, пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В условиях пандемии спрос на ювелирные изделия упал на 90%, говорится в сообщении. По данным министерства, около 50 тысяч работников трудятся в сфере производства ювелирных изделий, еще 110 тысяч работников – в сфере продаж. При этом 95% организаций относятся к микро, малому и среднему бизнесу.

Минфин отмечает, что отсутствие государственной поддержки приведет к росту безработицы в данной отрасли и потере «уникальных мастеров».

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