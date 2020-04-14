Пассажиропоток крупных российских аэропортов упал на 95%
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Пассажиропоток аэропортов России упал на 95% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА) в своем Telegram-канале.
Динамика отражает ситуацию в 33 крупнейших аэропортах страны, говорится в сообщении.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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