Лукашенко: цена на газ в ЕАЭС должна быть более гибкой в условиях кризиса

Цена на природный газ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должна быть более гибкой с учетом сложившейся экономической ситуации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита лидеров стран ЕАЭС. Об этом сообщает «БелТА».

Страны союза вошли в кризис с нерешенным вопросом цен на ресурсы, отметил белорусский лидер. Он подчеркнул, что «негибкость» в этой сфере подрывает устойчивость работы ЕАЭС.

По словам Лукашенко, это в первую очередь касается цен на природный газ. Он призвал сделать цены более адаптивными, а механизм расчетов за ресурсы «подъемным для потребителей». При этом президент Белоруссии обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с призывом к оперативному рассмотрению вопроса.

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