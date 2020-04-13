Цена на нефть Brent выросла до почти $32 за баррель на волатильных торгах

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Цены на нефть растут на волатильных торгах после того, как накануне была заключена сделка по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18.40 мск, стоимость нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,62%, до $31,99 за баррель.

Фьючерсы нефти на Нью-йоркской товарной бирже также подорожали на 2,11% и составили $23,24 за баррель.

Страны четыре дня пытались прийти к консенсусу по сокращению нефти на заседаниях ОПЕК+. 12 апреля стороны смогли договорится по сокращению нефтедобычи примерно на 13%.

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